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Gündem İhsan Şenocak Hoca'dan Ahlat Belediyesi'ne tepki!
Gündem

İhsan Şenocak Hoca'dan Ahlat Belediyesi'ne tepki!

Yeniakit Publisher
2023-08-28 15:39:00 - 2023-08-28 15:46:51
İhsan Şenocak Hoca'dan Ahlat Belediyesi'ne tepki!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, AK Partili Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'a isim vermeden tepki gösterdi.

Çoban'ın sapkınlık savunucusu Hande Yener'e Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde konser verdirmesini eleştiren Dr. Şenocak, "Müslümanlar! Alparslan ve askerlerinin can vererek kazandığı Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde sahneye dansöz kıyafetlileri çıkarıp dinimizle alay eden belediye başkanları bir daha aday olduklarında oy vermeyin ki ecdadın kemikleri sızlamasın!" dedi.

Mümtaz Çoban, Ahlat ilçesinde konser verdirdiği Hande Yener ile birlikte sahneye de çıkmıştı.

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