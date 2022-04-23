İhsan Şenocak: Acılar ve musibetler onu sarsılmaz hale getirir!

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Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak "sağlam iman"a ilişkin açıklamada bulundu.

'İmtihan zorlaştıkça iman güçlenir'

İnsanların hayatları boyunca çeşitli imtihanlara tabi olacağını hatırlatan Dr. Şenocak, acılar ile müsibetlerin imanı güçlendireceğini söyledi.

"Atalar inanıyor diye inanmak babadan kalan bir miras gibidir; hoyratça harcanır, bela karşısında sarsılır." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Bedeli ödenmiş bir iman ise şehidin kanıyla kazanılan zafer gibi azizdir. Acılar ve musibetler onu sarsılmaz hale getirir. İmtihan zorlaştıkça iman güçlenir.