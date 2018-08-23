0553 313 94 23

İhsan Eliaçık'a operasyon mu? Sapıklıkta sınır tanımayan İhsan Eliaçık'a da operasyon yapılacak mı?

Vatandaşlar dini duyguları istismar eden FETÖ ve Adnan Oktar suç örgütünden kurtuldu ancak kendini sözde ilahiyatçı olduğunu söyleyen ve kendi sapık görüşlere sahip kişiler halen ortalıkta dolaşıyor. Vatandaşın dini duygularını zehirleyenlerin başında da İhsan Eliaçık geliyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:28
İhsan Eliaçık'a operasyon mu? Sapıklıkta sınır tanımayan İhsan Eliaçık'a da operasyon yapılacak mı?

Vatandaşlar dini duyguları istismar eden FETÖ ve Adnan Oktar suç örgütünden kurtuldu ancak kendini sözde ilahiyatçı olduğunu söyleyen ve kendi sapık görüşlere sahip kişiler halen ortalıkta dolaşıyor. Vatandaşın dini duygularını zehirleyenlerin başında da İhsan Eliaçık geliyor.

Gezi kalkışma olaylarının en önemli provokatif aktörleri arasında yer alan Gezi imamı İhsan Eliaçık, Kurban kesme konusunda yaptığı açıklamayla da zehir saçtı. Sözde ilahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık, Allah’ın kelamı olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e dil uzatacak kadar ileri gitmişti. Gezicilerin imanı İhsan Eliaçık, "Ne İslam dinlerden bir din, ne Hazreti Peygamber bir din adamı ne de Kur'an kutsal bir kitaptır. Eğer Kur'an bir kutsal kitap olsaydı ölü metinden başka birşey olmazdı" dedi. "Kur'an, kutsal kitap değildir" diyen Eliaçık, İslam'ın dinlerden bir din haline geldiğini ve eski dünya dinlerinin akıbetine doğru ilerlediğini de söylemişti. İhsan Eliaçık, eşcinsellik konusunda da Kur’an’da eşcinselliği yasaklayan hükümlerin olmadığını söyleyecek kadar zırvalamıştı. İhsan Eliaçık Kur’an’da ayetler olmasına rağmen melek ve cinleri inkar etmişti. İhsan Eliaçık’ın son sapınlığı ise Kurban Bayramı oldu. Malum çevrelere yaranmak isteyen İhsan Eliaçık yine Allah’ı ve Allah’ın emri olan kurban kesmeyi hedef aldı. Sapkınlıkta sınırları aşan Gezicilerin imamı İhsan Eliaçık, Twitter üzerinden kurban kesmeye konusundaki skandal açıklamaları şu şekilde oldu: “Kurban kesmek Allah'ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz. İbadet sevmek, yardım etmek, bir acıyı dindirmektir. #BayramaEvetHayvanKesmeyeHayır” diye yazdı. Dini duyguları ayaklar altına alan Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyon mütedeyyin kesimleri memnun etmişti. Vatandaşlar, Adnan Oktar’dan sonra karanlık güçlerin sapkın düşüncelerini anlatarak vatandaşın kafasını bulandırmaya çalışan ve dine savaş açan İhsan Eliaçık’a da operasyon yapılmasını istiyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 17:28
  1. ihsan eliaçık gezi imamı
  2. ihsan eliaçık sapık
  3. ihsan eliaçık kimdir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasım'daki seçimler Trump için ne ifade ediyor?
    1. Kasım'daki seçimler Trump için ne..
    2. Bu kurtların kilosu 90 TL!
    3. İmzalar atıldı! Türkmen ülkelerinden..
    4. Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını..
    5. Hasene Yardım Derneği bayramda..
    6. Lütfi Elvan: Tehditlere boyun eğmedik
    7. Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in..
    8. O telefonun sahibi anlattı:..
    9. Partizan Beşiktaş maçının 11'leri
    10. İhsan Eliaçık'a da Adnan Oktar gibi..
    11. Ümraniye'de korkutan yangın! Mahsur..
    12. İsrail zulmü sürüyor! Filistinli kadın..
    13. AB'den İran'a dev destek
    14. O ilimizde sokaklar bomboş! En işlek..
    15. Jose Sosa: Transfer tekliflerini..
    16. 2 bin 480 polis tetikteydi... ‘Kurt..
    17. "Zeytin Dalı Harekatı varlığımızı boşa..
    18. Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük..
    19. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!
    20. Adamın kafasına düşen keçinin sahibine..
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!