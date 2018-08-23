İhsan Eliaçık'a operasyon mu? Sapıklıkta sınır tanımayan İhsan Eliaçık'a da operasyon yapılacak mı?

Vatandaşlar dini duyguları istismar eden FETÖ ve Adnan Oktar suç örgütünden kurtuldu ancak kendini sözde ilahiyatçı olduğunu söyleyen ve kendi sapık görüşlere sahip kişiler halen ortalıkta dolaşıyor. Vatandaşın dini duygularını zehirleyenlerin başında da İhsan Eliaçık geliyor.

Gezi kalkışma olaylarının en önemli provokatif aktörleri arasında yer alan Gezi imamı İhsan Eliaçık, Kurban kesme konusunda yaptığı açıklamayla da zehir saçtı. Sözde ilahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık, Allah’ın kelamı olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e dil uzatacak kadar ileri gitmişti. Gezicilerin imanı İhsan Eliaçık, "Ne İslam dinlerden bir din, ne Hazreti Peygamber bir din adamı ne de Kur'an kutsal bir kitaptır. Eğer Kur'an bir kutsal kitap olsaydı ölü metinden başka birşey olmazdı" dedi. "Kur'an, kutsal kitap değildir" diyen Eliaçık, İslam'ın dinlerden bir din haline geldiğini ve eski dünya dinlerinin akıbetine doğru ilerlediğini de söylemişti. İhsan Eliaçık, eşcinsellik konusunda da Kur’an’da eşcinselliği yasaklayan hükümlerin olmadığını söyleyecek kadar zırvalamıştı. İhsan Eliaçık Kur’an’da ayetler olmasına rağmen melek ve cinleri inkar etmişti. İhsan Eliaçık’ın son sapınlığı ise Kurban Bayramı oldu. Malum çevrelere yaranmak isteyen İhsan Eliaçık yine Allah’ı ve Allah’ın emri olan kurban kesmeyi hedef aldı. Sapkınlıkta sınırları aşan Gezicilerin imamı İhsan Eliaçık, Twitter üzerinden kurban kesmeye konusundaki skandal açıklamaları şu şekilde oldu: “Kurban kesmek Allah'ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz. İbadet sevmek, yardım etmek, bir acıyı dindirmektir. #BayramaEvetHayvanKesmeyeHayır” diye yazdı. Dini duyguları ayaklar altına alan Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyon mütedeyyin kesimleri memnun etmişti. Vatandaşlar, Adnan Oktar’dan sonra karanlık güçlerin sapkın düşüncelerini anlatarak vatandaşın kafasını bulandırmaya çalışan ve dine savaş açan İhsan Eliaçık’a da operasyon yapılmasını istiyor.