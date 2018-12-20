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İhsan Eliaçık tutuklandı mı? Son dakika

Gezi kalkışması olaylarında en ön safta yer alan ve gezicilerin imamı olarak da bilinen İhsan Eliaçık, Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Geceyi adliyede geçirecek olan gezi imanı Eliaçık'ın yarın ifadesi alınacak.

20 Aralık 2018 Perşembe 20:22
İhsan Eliaçık tutuklandı mı? Son dakika

Gezi kalkışması olaylarında en ön safta yer alan ve gezici imamı olarak da bilinen İhsan Eliaçık, Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakkında açılan soruşturma için İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye giden İhsan Eliaçık, başka bir soruşturmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendi.

Adliyede bekletiliyor

İfadesini verdikten sonra Batman'daki soruşturma kapsamında da ifadesinin alınması için nöbetçi savcılığa götürülen Eliaçık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) yaşanan bir arızadan dolayı ifade veremedi. İhsan Eliaçık ifadesinin alınması için adliyede bekletiliyor. İhsan Eliaçık çok sayıda provokatif açıklamalarda bulunmuştu.

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Gezi imamı İhsan Eliaçık kimdir?

İhsan Eliaçık, 23 Aralık 1961 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Kayseri ve Kırşehir’deki değişik okullarda ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Eliaçık, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmadan ayrılarak bağımsız yazarlık hayatına başlamıştır. Kayseri Gündem, Gerçek Hayat, Değişim, Zaman gibi birçok gazete ve dergide yazdı. 20 kadar kitabı yayınlanmıştır. Beş çocuk babasıdır.

Gezi olayları sırasında Recep Tayyip Erdoğan’a Twitter üzerinden “diktatör, haramzade, yiyici, provokatör, küstah, yalancı” gibi ifadeler kullanmış, bunun üzerine Recep Tayyip Erdoğan kendisine 50.000 TL’lik tazminat davası açmıştır.

BAZI ESERLERİ:

İtikat Üzerine, Devrimci İslam, İslam’ın Üç Çağı, Gerçek Hayat Dini, Hanginiz Muhammed, Demokratik Özgürlükçü İslam, Zamanın Sözü, Öteki İslam Tarihi 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 20:22
  1. Kırşehir
  2. Kayseri
  3. Batman
  4. İstanbul
  5. ihsan eliaçık son dakika

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