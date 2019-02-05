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"İhracattaki artış ekonomimizin gücünü gösteriyor"

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan:- "2019 yılının Türk ekonomisi açısından mücadele yılı olacağını söylemiştik. Sağlam temeller üzerine oturan Türk ekonomisi ile ilgili 2019’da da olumlu sinyaller alıyoruz. İhracatın artışı ekonominin diğer paydaşlarını da olumlu etkileyecektir"

05 Şubat 2019 Salı 11:00
"İhracattaki artış ekonomimizin gücünü gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, ihracattaki artışın Türk ekonomisinin gücünü gösterdiğini belirterek, "2019 yılının Türk ekonomisi açısından mücadele yılı olacağını söylemiştik. Sağlam temeller üzerine oturan Türk ekonomisi ile ilgili 2019’da da olumlu sinyaller alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak 2019 ihracat rakamlarını değerlendirerek, ihracat rakamlarındaki artışın iş dünyasına büyük moral vereceğini aktardı.

Doğan, ihracattaki artışın Türk ekonomisinin gücünü gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılının Türk ekonomisi açısından mücadele yılı olacağını söylemiştik. Sağlam temeller üzerine oturan Türk ekonomisi ile ilgili 2019’da da olumlu sinyaller alıyoruz. İhracatın artışı ekonominin diğer paydaşlarını da olumlu etkileyecektir. Enflasyonla mücadelenin temelinde de üretim ve ihracat yatıyor. Ülke olarak çok daha fazla çalışmalı, üretmeli ve ihracat rakamlarını yükseltmeliyiz. Uygulanan ekonomi programları bu şartların oluşmasını destekliyor. İhracattaki yükseliş artarak devam edecektir."

Doğan, KOBİ’lerin iş dünyasının temel taşları olduğunu dile getirerek, "Geçen ay hükümetimiz tarafından açıklanan KOBİ’lere destek paketini Türk ekonomisinin güçlenmesi adına önemli bir adımdı. KOBİ’ler güçlendikçe istihdam ve üretim artacak; ihracat rakamları yükselecek; enflasyon ise düşüş trendine geçecektir. Bunun işaretlerini görmekten dolayı son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:00
  1. TÜMSİAD
  2. Yaşar Doğan

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