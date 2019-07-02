İhracatta yeni rekor kırıldı!

İhracat rakamları açıklandı. İlk 6 aylık ihracat yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolar oldu.
02 Temmuz 2019 Salı 11:08
İhracat rakamları açıklandı. İlk 6 aylık ihracat yüzde 2,18 artışla 88,2 milyar dolar oldu.
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Eger bu haber dogruysa.bu kazanci uc bes kisi yiyor.milyonlarda sefalet icinde bogusuyor akit.adaletinizin Allah ................... yok bilmem ekonomi sahlanmis.ihracat ucmusta bilmem ne.o zaman bu issiz vatandaslar hangi memlekette yasiyo lan hiii.yada siz hangi ulkede yasiyonuz hiyarlar..
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