İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedefi ile yola çıkan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), geçen yıl gerçekleştirdikleri ihracat ile yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdi.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılı 8,2 milyar dolarlık bir ihracat ile kapatan ve 2019 yılında ise 10 milyar dolarlık bir ihracat hedefleyen İDDMİB, İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödül Töreni’nde, geçen yıl gerçekleştirdikleri ihracat ile yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdi.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin ev sahipliğinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla gerçekleştirilen, 21 farklı kategoride 64 ödülün sahiplerini bulduğu İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödül Töreni’nde, bu yıl ilk kez sektörlerine verdikleri katkılarından dolayı sektör Sivil Toplum Kuruluşlarına ve uluslararası başarıları nedeniyle kültür ihracatçısı olarak adlandırılan yetenekli çocuklara ödüller verildi.

İhracatın Metalik Yıldızları 2018 Ödül Töreninde bir ilke imza atılarak ödül verilen başarılı çocuklarla ilgili İDDMİB Başkanı Öztiryaki, buna benzer yeteneklerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, genç yeteneklere olan desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Öztiryaki, "Sadece mal ihracatı ile değil, kültürel alandaki başarılarımızla da ülke markamızı yukarı taşımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda 8 ay önce babasının yönlendirmesiyle piyanoyla tanışan ve Almanya'daki yarışmada dünya ikincisi seçilen Doğu Balyemez ile Prag’ta düzenlenen keman yarışmasında dünya birincisi seçilen Defne Güngör ödül aldı.





- “8,2 milyar dolarlık ihracat gurur verici”





Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 13 yıl önce kendisinin TİM üyesi bir ihracatçı olduğunu hatırlatarak, “Sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Birlikte aşacağız. Dertlerinizi gelin bize anlatın, ancak bunu yaparken empati kurmanızı istiyoruz. Size göre en öncelikli sıkıntınız ne ise onu bize anlatın, ilk önce onu birlikte çözelim.” ifadelerini kullandı.

Sektörün geçen yıl gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracatın gurur verici olduğuna dikkati çeken Turagay, “İhracatınızı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 18 oranında artırdınız. Türkiye ihracatı yüzde 1,33 artarken, siz yüzde 4,6’lık bir orana ulaştınız. Dünya ihracatından aldığınız pay yüzde 1,5 olurken, Türkiye’nin payı ise yüzde 0,9. Bu rakamlar aslında sektörde katma değer olarak ne kadar önemli bir rol oynadığınızı gösteriyor. Bu gerçekten de bizleri gururlandırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Turagay, Türkiye’nin geçen yılki 168 milyar dolarlık ihracat rakamına da değinerek, şunları kaydetti:

“Bu yılın ilk 4 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 4 artırmayı başardık. Nisan ayında 15,3 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora imza attık. Bunlar hep sizlerin sayesinde oluyor. Üretip ihraç ediyorsunuz ve ülke ekonomisine çok değerli katkılar sağlıyorsunuz. Bugün Türkiye’nin büyümesinde en fazla katkıyı ihracattan alıyoruz. İç piyasada sıkıntılar var, biliyoruz, ancak buna yönelik adımlar da atıyoruz. Kararlıyız, önümüz düz. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor.”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise nisan ayının ihracatta yaşanan 15,3 milyar dolarlık rekoru anımsatarak, “Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Üretmek kolay değil. İhraç etmek ve bunu devamlı kılmak da kolay değil, ama artık sağ olsun bakanımız, bakan yardımcılarımız ihracatı çok benimsiyor ve desteklerini esirgemiyorlar. Sorunlarımız ile ilgili her zaman bir araya geliyor, birlikte çözümler üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Eğer siz birine inanıyorsanız, ona gözünüz gibi bakarsınız” diyen İsmail Gülle, ülkenin yüzünü güldürenlerin ihracatçılar olduğunu ve önemli bir değeri hak ettiklerini bildirdi. Geçen yıl ekonomide yaşananlara da değinen Gülle, bütün parametrelerin etkilendiğini, ancak buna rağmen hedeflerin tutmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Geçen hafta Ankara’da bakanlık nezdinde ticaret ataşelikleri ile bir toplantı yaptıklarını ve ihracat ailesi olarak bazı sorunların analizini gerçekleştirdiklerini ifade eden Gülle, “İhracatta bir mükâfat olması taraftarıyız. Bu fikrimizi paylaştık ve kabul gördü. Biz artık içimizdeki çalışan ve çalışmayanı, iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çalışanı, doğruyu ve iyiyi ödüllendirmeliyiz. Biz ne söylesek ülkemiz insanlarımız için söylüyor ve yapıyoruz. Bu iş bir takım işi.” ifadelerini kullandı.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün 2018 yılında gerçekleştirdiği 8,2 milyar dolarlık ihracat ile tarihi bir rekora imza attığını belirtti. Bir önceki yıla oranla sektör ihracatının yüzde 18,8 arttığına da dikkati çeken Öztiryaki, “200 ülke ve bölgeye ihracat yaparak neredeyse dünyanın ulaşmadık köşesini bırakmadık. 2019 yılında ise sektör ihracatını 10 milyar dolara ulaştırma hedefini ortaya koyduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Öztiryaki, şunları kaydetti:

“ Başta ihracat olmak üzere döviz kazandırıcı işlemlerin çok daha önem kazandığı bu dönemde ihracat yapmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunmaktadır. Bugün burada ödül almak için bulunan ve sektör ihracatımızın 3’te 1’inden fazlasını temsil eden firmalarımıza, bu anlamda da büyük bir görev düşüyor. Türkiye ihracatında 2023 yılı hedefleriyle çıkılan yolda İDDMİB olarak payımıza düşeni yapmaya ve dünya pazarlarındaki paylarımızı artırmaya devam ediyoruz. 2019 yılının ilk 4 ayını geride bırakmış bulunmaktayız. Tüm ihracatçılarımızı 2019 yılında çabalarımızı yoğunlaştırmaya ve ülke ekonomisinin geleceğe daha kararlı ilerleyebilmesi adına payımıza düşeni yapmaya davet ediyorum.”

Törende 21 kategoride 64 ödül sahiplerini buldu.