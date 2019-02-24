İhracatı arttırmak için çalışmalar devam ediyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), ülkelerin büyük elçilikleri ile yaptığı işbirlikleriyle bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

ESO, üyelerinin ihracat yapmalarını kolaylaştırmak ve ihracatlarını arttırmak için vizeler alanında sağlanacak imkanlar konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. En son İspanya Büyükelçiliği ile işbirliği yaptıklarını söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir’den de en çok ihracatımızı Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Ancak var olan ihracatımızı da arttırmak zorundayız. Bu bilinçle hareket ederek her türlü işbirliğini de geliştiriyoruz. En son İspanya Büyükelçiliği yaptığımız görüşmelerde Avrupa Birliği’nde hızlı iş yapmak için düzenlediğimiz ortak bir toplantıyla üyelerimizi bilgilendirdik. Benzer faaliyetlerimiz sürecek" dedi.

Üye anketleri, üye ziyaretleri ve ESO tarafından hazırlanan 2023 vizyon raporunda ihracat yapan veya yapmak isteyenlerin problemlerini de belirlediklerini açıklayan Kesikbaş, "yurtdışında iş geliştirmek isteyen firmalarımızın en büyük problemi vize sıkıntısı olarak karşımıza çıkmakta. Bunu aşacak her türlü girişimimiz devam ediyor" diye konuştu.

"İhracat milli mücadeledir"

Standart vizelerde kısıtlı süre yabancı ülke sınırları içerisinde kalınabildiğine değinen Kesikbaş, "Özellikle ülkemizde bir devlet politikası olan ihracat seferberliği ekonomimizin bu olağanüstü döneminde kaçınılmaz ve önemli bir çıkış noktasıdır. Ayrıca şirketlerimiz bayi kanalı kullanarak yaptıkları yurtdışı satışlarda yabancı firmalar tarafından düşük karlılıkta mal satışına maruz kalmaktadır. İhracatın güçlendirilmesi için şirketlerimiz yurtdışında depolar kurmak istemekte ve kendi şirketleri üzerinden satış ve dağıtım yapmak istemektedirler. Zira ihracat şu an Türkiye’mizin milli mücadelesidir. ESO olarak herkesi bu milli mücadelenin içerisine çağırıyoruz. Zira bu ülke bizim, bu şehir bizim. Sanayicilerimiz aş ve iş peşinde. Bizler de oda olarak sanayicileriniz önünü açmak ve onlara yardımcı olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.