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İhracatçılar, kurda istikrar istiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara’ya çıkarma yaptı

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
İhracatçılar, kurda istikrar istiyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara’ya çıkarma yaptı. Bakanlarla görüşen Büyükekşi, kurda istikrar istedi. İhracatçıların kurdan duyduğu endişeye katıldığını söyleyen Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, “Dış ticaret adına benim görmüş olduğum fotoğraf iyi değil, flu biraz. Bu konuyu Bakanlar Kuruluna götürmeye karar verdim” dedi. Çağlayan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çağlayan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, konuşmasına, ''böyle giderse yakında kur konusunda şikayetiniz kalmayacak. Dolar 1,39'dan aşağı, yokuş aşağı gidiyor. Kur şu anda freni patlamış kamyon gibi gidiyor'' diyerek başladı. TİM Başkanı Büyükekşi ise konuşmasında, doların geldiği yerin ihracatçılar için son derece üzüntü verici ve ihracatçıları çok büyük sıkıntılara uğratacak bir konu olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:11
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