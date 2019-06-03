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İhracatçıdan "bayram hediyesi"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Mayıs ayında GTS'ye göre ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi"- "Böylece Türkiye ihracatta mayıs ayında Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı"- "Mayısta ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolar olurken, dış ticaret açığımız yüzde 78,11 azalarak 1 milyar 774 dolara geriledi" - "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5 düzeyine yükseldi"- "İhracatımızdaki bu artış ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur"

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
İhracatçıdan "bayram hediyesi"

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre mayısta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Pekcan, yazılı açıklamasında, mayıs ayı dış ticaret verilerini paylaştı.

Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını belirten Pekcan, mayıs ayında da yeni bir rekor kırıldığını ifade etti.

Dünyanın başlıca ekonomileri tarafından istatistiki olarak tercih edilen, serbest bölgelerinin ve antrepolarının ticaretini de yansıtan GTS verilerine göre mayısta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini belirten Pekcan, "Böylece Türkiye, ihracatta mayıs ayında, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pekcan, 2019'un ilk 5 ayında ihracatın yüzde 5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Pekcan, ithalatın ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolara gerilediğini kaydetti.

- Dış ticaret açığı yüzde 78,11 azaldı

Mayıs ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,11 azalarak 1 milyar 774 milyon dolara düştüğünü bildiren Pekcan, "Geçen yılın mayıs ayında dış ticaret açığımız 8 milyar 108 milyon dolar seviyesindeydi. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 7,51 azalarak 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bu yıl dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğuna işaret eden Pekcan, "Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 25,5 milyar dolar azalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,5

Geçen yıl mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının bu yıl mayısta yüzde 90,5 düzeyine yükseldiğini açıklayan Pekcan, 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 66,9'dan yüzde 87,9'a çıktığını bildirdi.

Mayıs ayında Türk lirası ile yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,18 artış gösterdiğine de dikkati çeken Pekcan, bu dönemde Türk lirası ile yapılan dış ticaretin toplamının 11 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Bu yılın ilk 5 ayında, dünya ticaret piyasalarındaki tüm zayıflamaya rağmen ihracatını yüzde 5,37 artıran Türkiye'nin, aynı dönemde yüksek katma değerli yatırım ürünleri ihracatında ise yüzde 8,88 artış yakaladığını belirten Pekcan, hedeflerinin ihracat kompozisyonu içerisindeki yüksek katma değerli ürünlerin payını yükseltmek olduğunu vurguladı.

- "İhracatçılarımızdan bayram hediyesi"

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Son dönemde Bakanlığımızca finansmandan dijitalleşmeye, yeni pazar stratejilerinden ticaret diplomasisine, sivil toplumla istişare mekanizmalarından ihracatın tabana yayılması faaliyetlerine kadar atılan adımların da katkısıyla ihracatımız, önemli bir ivme yakalamıştır. İhracatımızdaki bu artış ihracatçılarımızdan Türkiye ekonomisine adeta bayram hediyesi olmuştur. İhracatımızdaki bu momentum, Çin'in dahi aylık olarak ihracatının düştüğü, ticarette korumacılık eğilimlerinin arttığı, Avrupa'nın ekonomisinde yavaşlamanın olduğu bir dönemde görülmüştür. Mayısta Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracat geçen yılın aynı ayına yüzde 4,1 artarken, hedef pazarlardan ABD'ye yüzde 25,6, Rusya'ya yüzde yüzde 13,9, Meksika'ya yüzde 20,9 Çin'e yüzde 2,6 artmıştır. 2019 yılı boyunca Türkiye ihracatındaki bu olumlu performansın sürmesini bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:04
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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