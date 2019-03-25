"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" panelleri başlıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğiyle 2019 yılında reel sektör şirketlerine yönelik ücretsiz "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" panelleri düzenlenecek.



TSPB’den yapılan açıklamaya göre, Ankara (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri), Bursa (Uludağ İhracatçı Birlikleri), Denizli (Denizli İhracatçı Birlikleri), Gaziantep (Güneydoğu İhracatçı Birlikleri), İstanbul (İstanbul İhracatçı Birlikleri), İzmir (Ege İhracatçı Birlikleri) ve Mersin (Akdeniz İhracatçı Birlikleri) illerinde düzenlenecek panellere nisan ayında başlanacak.



Söz konusu paneller ile kur riski taşıyan ihracatçı şirket çalışanları, yatırımcılar ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca, paneller öncesi ve eş zamanlı olarak ihracat yapan şirketlerin yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında bir saat süreli B2B görüşmeleri planlanacak.



Ücretsiz olarak düzenlenecek panellerle, öncelikli olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları derneği üyelerine ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca, etkinlik banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına da açık olacak.

