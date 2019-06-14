"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" panelleri "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin üçüncüsü, 27 Haziran'da Bursa'da Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekterliği Mavi Salon'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve üyelerinin iş birliği çerçevesinde düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin üçüncü ayağı Bursa'da gerçekleştirilecek. TSPB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panellerin üçüncüsü, 27 Haziran'da Bursa'da Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekterliği Mavi Salon'da düzenlenecek. Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Süllü'nün moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ Türev İşlemler Satış Müdürü Çağan Atlan, Borsa İstanbul AŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Direktörü Harun Özay konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca, Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi Müdürü Dr. Eralp Denktaş ve KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Kıdemli Müdürü Muharrem Karataşi Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile kur riski konularında bilgi verecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek panellerle, öncelikli olarak ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları, iş insanları derneği üyelerine ulaşılması hedefleniyor.

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