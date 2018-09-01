THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ticaret Bakanlığı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı ihracat ve ithalatta ağustos ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre, ihracat ağustosta 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu.

01 Eylül 2018 Cumartesi 10:05
Ticaret Bakanlığı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı'ndan ağustos ayına ilişkin ihracat/ithalat rakamlarını açıkladı. Dış ticaret açığına da ilişkin açıklamada bulunan Bakanlık, dış ticaret açığının azaldığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ağustos ayında ihracat 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu.

Bakanlığın, ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,49 azalarak 12 milyar 389 milyon dolara, ithalat da yüzde 22,38 düşüşle 14 milyar 875 milyon dolara geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA YÜZDE 57,95 DÜŞÜŞ

Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 15,88 azalarak, 27 milyar 264 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 57,95 düşüşle 2 milyar 487 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da ağustos 2017'de yüzde 69,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88,3 olarak kaydedildi.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Ağustosta en çok ihracat yapılan fasıllar, 1 milyar 294 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları", 1 milyar 187 milyon dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar" ve 1 milyar 166 milyon dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" olarak belirlendi.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 543 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oldu.

ÜLKELERE GÖRE İHRACAT VE İTHALAT

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 129 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 912 milyon dolarla İngiltere ve 650 milyon dolarla Irak izledi.

En fazla ithalat ise 1 milyar 589 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 280 milyon dolarla Almanya takip etti.

Gümrük idareleri tarafından ağustosta tahsil edilen vergiler, 12 milyar 395 milyon lira oldu.

ŞİRKET VERİLERİ

Ağustos itibarıyla aktif limited şirket sayısı 779 bin 59, ticari işletme sayısı 721 bin 22, şube sayısı 199 bin 507, anonim şirket sayısı 126 bin 407, kooperatif sayısı 35 bin 789, kolektif şirket sayısı 10 bin 853, komandit şirket sayısı bin 783 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ağustos ayı itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 874 bin 420, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 1 milyon 865 bin 203 olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 10:05
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Almanya
  3. dış ticaret açığı
  4. ithalat
  5. ihracat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya'da emanet alımla 60 bin ton ayçiçeği alınacak
    1. Trakya'da emanet alımla 60 bin ton..
    2. Bursa’da azılı otomobil hırsızları..
    3. Afyonkarahisar TOKİ evleri 2018 Afyon..
    4. Eylül dönüşüm ayı olacak
    5. Balıkesir TOKİ başvuru şartları 2018
    6. KYK kredinin bursa dönüşmesi için..
    7. Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış..
    8. Türkiye ile Çin arasında bir ilk!..
    9. Başkan Erdoğan, Kırgızistan'a gitti
    10. Türk Telekom’a 7 ödül birden
    11. TOKİ’nin 6 bin TL peşinat kampanyasına..
    12. Bekir Pakdemirli: Balıkçılarımız yakın..
    13. KYK tarafından öncelikli olarak burs..
    14. Erdoğan'dan Kırgızistan ziyareti..
    15. Balıkesir'de FETÖ şüphelileri..
    16. Fazıl Say: Erdoğan aradı, çok sıcak..
    17. Birleşmiş Milletler'den ABD'nin..
    18. KOBİ’lere 10 milyarlık ‘nefes’ kredisi
    19. İstanbul'da TOMA devrildi: 2 polis..
    20. Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir
    Ailecek delirdiler! Adnan Oktar'ın ağabeyi: Polis kadınlara rüşvet verdi... Yakında harp olabilir