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İhracat rakamları belli oldu

TUİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; mayıs ayında ihracat yüzde 5.3 yükselerek 14.31 milyar dolar oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 10:05
İhracat rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat %5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre Mayıs ayındaki dış ticaret açığı %5,7 artış gösterdi ve 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında %64,9 iken, 2018 Mayıs ayında %64,8'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %0,3 artarken ithalat %1,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %5,2, ithalat %3,1 arttı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Mayıs ayında %45 iken, 2018 Mayıs ayında %50,9 oldu.

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mayıs ayında 1 milyar 357 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 885 milyon dolar ile İtalya, 858 milyon dolar ile İngiltere ve 759 milyon dolar ile İspanya takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Mayıs ayında 2 milyar 80 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 18 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 732 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolar ile İngiltere izledi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:05
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  3. ihracat rakamları

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy14 sa önce
    Az kazanıp,çok harcarsan bir süre sonra böyle kıçın açıkta kalır.Dolar olur4,65-4,70tl.Sahi Almanya,Çin,Hollandaya niye birşey olmuyor?
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