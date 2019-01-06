İhracat "blokzincir" teknolojisiyle hızlanacak

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat ve ithalat işlemlerinin blokzincir teknolojisiyle hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladıklarını belirterek, bu kapsamda Bakanlığın Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacağını bildirdi.



Pekcan, AA muhabirine, bünyesinde Türkiye'nin uluslararası kuruluşlar nezdinde akredite ilk "Davranışsal Kamu Politikaları" birimini barındıran Ticaret Bakanlığının, kamu politikalarına yeni konseptler kazandırmaya devam ettiğini söyledi.



Blokzincir teknolojisinin birbirini tanımayan ya da birbirlerine güvenmeyen tarafların ortak bir platform üzerinden bir aracıya ihtiyaç duymadan işlem gerçekleştirebilecekleri yeni bir kayıt teknolojisi olduğuna işaret eden Pekcan, birçok uzmanın blokzincir teknolojisinin gelecek dönemde, geçmişte internetin yarattığı türden büyük bir etki yaratmasını öngördüğünü dile getirdi.



Pekcan, Bakanlık olarak Türkiye'nin dış ticaret işlemlerinde dijital dönüşüm için kolları sıvadıklarını ifade ederek, blokzincir teknolojileriyle kurumlar arası koordinasyonun yeni bir boyut kazanacağına dikkati çekti.



Blokzincir teknolojileriyle ilgili Bakanlık bünyesinde önemli adımlar atacaklarını vurgulayan Pekcan, ihracat ve ithalat işlemlerinin bu sayede hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışmalara başladıklarını anlattı.



Ruhsar Pekcan, test ve kabul işlemleri gibi ürünlerin gümrükte beklemesine sebep olan birçok işlemin yeni yapıyla artık sorun olmaktan çıkacağını belirterek, "Artık farklı kurumların benzer testler istemesi nedeniyle yaşanan kayıpların önüne geçilecek." dedi.



- Yazılım devleriyle görüşmeler başladı

Bakanlık olarak uluslararası tedarik zincirlerinde blokzincir kullanımına ilişkin birçok yazılım deviyle görüşmelere başladıklarının altını çizen Pekcan, şöyle devam etti:

"Halihazırda Singapur gibi dijital dönüşümde lider ülkelerle yapılan görüşmeler yeni bir dönemin de habercisi. Blokzincir teknolojileri uluslararası ticarette birçok bürokratik engeli kaldıracak çözümleri bünyesinde barındırıyor. Ülkeler arası mevzuat farklılıkları, belgelerin standart olmaması, sahtecilik gibi birçok konu doğrudan blokzincir teknolojisinin çözüm alanına giriyor."



Pekcan, Ticaret Bakanlığınca blokzincir teknolojilerinin kamu politikalarına entegrasyonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer aldığını anımsatarak, bu eylemi hayata geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



- Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacak



Türkiye'nin tüm önemli aktörlerini bünyesinde barındıran Türkiye Bilişim Vakfının bir girişimi olan "Blokzincir Türkiye Platformu"nun kritik bir arayüz vazifesi gördüğüne işaret eden Pekcan, "Bakanlığımız Blokzincir Türkiye Platformunun ilk kamu üyesi olacak, Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları, iletişim devleri ve finansal kurumlarının üye olduğu bu platforma eksik olan kamu perspektifini getirecek. Günün sonunda, özellikle dış ticaret gibi mevzuatın ve uluslararası kuralların belirleyici olduğu bir alanda blokzincir bir çözüm olarak yer alacaksa kamu tarafından bu teknolojiye ilişkin detaylı çalışma ve analizlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.



Kamuda blokzincir kullanımının yaratacağı katma değerin birçok vakıa çalışmasıyla ortaya konduğunu vurgulayan Pekcan, sanayi devrimi ya da internet devrimini kaçıran ülkelerin blokzincir devriminde alacakları pozisyonun gelişmişlik yolunda önemli bir sıçramaya zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.



- 9 Ocak'ta iş birliği anlaşması imzalanacak



Ticaret Bakanı Pekcan, her zaman olduğu gibi blokzincir konusunda da sahadaki aktörlerle konuşarak politikalarını şekillendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda 9 Ocak'ta Kamuda Blokzincir Konferansı düzenlenecek ve Bakanlığımız ile Blokzincir Türkiye Platformu arasında bir mutabakat zaptı imzalanacak. Söz konusu mutabakat zaptı bu alandaki iş birliğimizin kurumsallaşmasına önemli bir katkı sağlayacak. Kamunun blokzincir stratejisinin oluşturulması için temel olacak konferansa 30'dan fazla kamu kurum ve kuruluşunun katılması bekleniyor.Blokzincir alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ve Blokzincir Türkiye Platformunun yöneticileriyle özel olarak buluşacağız."







