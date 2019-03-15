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İhraç polislere FETÖ operasyonu

Adana merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 54 polis adliyeye sevk edildi.

15 Mart 2019 Cuma 10:24
İhraç polislere FETÖ operasyonu

Adana merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan 54 polis adliyeye sevk edildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY’nin daha önceden polislikten ihraç edilmiş kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında KHK ile ihraç edilen polis memurlarından, örgüt yapılanması içerisinde bağlı bulundukları zümre başkanı, öğretmen ve vekil olarak adlandırılan itirafçı mahrem imamlarının beyanları ile elde edilen dijital verilerden hareketle 58 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti eş zamanlı olarak 12 Mart günü operasyon düzenledi.


Eş zamanlı olarak Adana, Ankara, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, İstanbul ve Aksaray’da yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.


Zanlıların emniyetin mahrem imam yapılanması içinde olduğu ve en alt grubu oluşturduğu öne sürüldü. Zanlıların örgüt adına toplantılara katıldığı ve himmet verdiği de iddia edildi.


Yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlılar 3 gün süren sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:24
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