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Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddia edilen ve bir çoğu yayınlanan KHK'ler kapsamında ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:55
Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen eski Gazi Üniversitesi çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında KHK'larla ihraç edilenlerin de bulunduğu zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için 4 ilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:55
  1. Ankara
  2. ihraç
  3. Gazi Üniversitesi
  4. FETÖ
  5. PDY

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