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Son OHAL KHK'sı ile daha önce ihraç edilenlerin rütbeleri alındı

Yayımlanan son OHAL KHK'sı ile daha önce ihraç edilenlerin rütbeleri geri alındı.

08 Temmuz 2018 Pazar 08:53
Son OHAL KHK'sı ile daha önce ihraç edilenlerin rütbeleri alındı

Kurumlarından emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan,  istifa eden veya başka bir sebeple ayrılanlardan, terör örgütlerine veya Milli  Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar  verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla  irtibatı olduğu değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 324, Emniyet Genel  Müdürlüğü'nden bin 167 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 35 kişinin rütbesi  alındı.

Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya  dolaylı görevlendirilemeyecek. Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları  mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı  olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her  türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye  kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah  ruhsatları, emeklilik kimlikleri, pilot lisansları, gemi adamlığına ilişkin  belgeleri ve pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin  kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişilerden, çeşitli sebeplerle halen  kamu konutlarında oturanlar on beş gün içinde tahliye edilecek.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 08:53
  1. KHK
  2. OHAL
  3. rütbe

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