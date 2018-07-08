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İhraç edilen kaymakam Erol Korkmaz kimdir? Erol Korkmaz nerede görev yapıyordu?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymamak Erol Korkmaz kimdir? Erol Korkmaz nerede görev yapıyordu?

08 Temmuz 2018 Pazar 15:47
İhraç edilen kaymakam Erol Korkmaz kimdir? Erol Korkmaz nerede görev yapıyordu?

OHAL’in son KHK’sı bu sabah Resmi Gazete’de yayınlandı. Son KHK’da ihraç edilenler arasında 4 vali yardımcısı ile 4 kaymamak yer aldı. İhraç edilenler arasında bulunan kaymamak Erol Korkmaz kimdir? Erol Korkmaz nerede görev yapıyordu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kaymakam Erol Korkmaz'ın görev yarı Mardin'in Ömerli ilçesiydi.

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mardin'in Ömerli ilçesi eski Kaymakamı Erol Korkmaz tutuklanmıştı

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 15:47
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