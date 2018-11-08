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İhraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya adliyeye sevk edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca görevden alınan eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya adliyeye gönderildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:57
İhraç edilen eski savcı Ferhat Sarıkaya adliyeye sevk edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı Ferhat Sarıkaya adliyeye sevk edildi.

Emniyette sorgulandı

Gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan ve iki gün önce gözaltı süresinin uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın talimatıyla polis tarafından Ankara adliyesine getirilen eski savcı Sarıkaya'nın ifadesinin alınması bekleniyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:57
  1. Hakimler ve Savcılar Kurulu
  2. Ferhat Sarıkaya
  3. Ankara Emniyet Müdürlüğü

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