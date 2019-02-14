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İhraç edilen eski polise 12 yıl hapis cezası

14 Şubat 2019 Perşembe 16:46
İhraç edilen eski polise 12 yıl hapis cezası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da meslekten ihraç edilen polis memuru, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M.A.B. ve avukatı katıldı.

M.A.B, ifadesinde FETÖ ile ilgisinin olmadığını ve ByLock'u kullanmadığını savundu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın suçunun sabit olduğunu ve emniyet rapor ve HTS kayıtlarına göre ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:46
  1. ceza
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