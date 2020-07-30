MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan ilk açıklama: Sıra size de gelecek
MHP Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u parti üyeliğinden çıkardı. Kararın ardından Enginyurt, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.
Fındık fiyatları üzerinden hükümeti eleştirmek isterken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hakkında tepki çeken ifadeler kullanan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u parti üyeliğinden çıkardı.
Kararın ardından Enginyurt, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Enginyurt şunları yazdı: