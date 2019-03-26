İhraç edilen Astsubay ve Öğretmene hapis cezası
Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen ve Astsubay hapis cezasına çarptırıldı.26 Mart 2019 Salı 11:45
Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmen ve Astsubay hapis cezasına çarptırıldı.
Niğde’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olma suçundan kesinleşen hapis cezası sonucu İhraç Astsubay A.İ. ve İhraç Öğretmen E.B. aldıkları 2 yıl 1 hapis cezası için tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
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