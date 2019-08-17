İmam Hatipli kızlar ‘imkânsız’ı başardı

Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda Türkiye ilk defa dereceye girdi.

Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Changwon şehrinde düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda Türkiye'yi Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı temsil etti. Belediyenin bütün ihtiyaçlarını karşıladığı takım, FIRA Uluslararası Robot Olimpiyatlarında "İmkansız Görev" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Yarışmaya katılan ve belli bir deneyim seviyesinin üzerinde olan takımlar önce ikili ittifak oluşturdu. Daha sonra kendilerine verilen görevi yerine getirmek için sıfırdan 2 otonom robot tasarlayıp kodladı. İmkansız görevi en kısa zamanda, en uygun şekilde yerine getiren takımlar arasında Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dereceye girdi. Türkiye takımı, Güney Kore'nin Pusan kentinde Türk bayrağının dalgalandığı Türk şehitliğine de ziyarette bulunarak, dua etti. Öğrenciler elde ettikleri başarıyı da şehitlere ithaf etti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı'nın elde ettiği dünya üçüncülüğü ile Türkiye'yi uluslararası robotik bilimi alanında gururlandırdığını kaydetti.