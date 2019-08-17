0553 313 94 23

İmam Hatipli kızlar ‘imkânsız’ı başardı

Dünya Robotik Yarışması’nda Türkiye ilk defa dereceye girdi. Güngören İTO Kız Anadolu İHL öğrencileri başarıları ile göğsümüzü kabarttı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
İmam Hatipli kızlar ‘imkânsız’ı başardı

Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda Türkiye ilk defa dereceye girdi.

Güngören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin Changwon şehrinde düzenlenen Dünya Robotik Yarışması'nda Türkiye'yi Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı temsil etti. Belediyenin bütün ihtiyaçlarını karşıladığı takım, FIRA Uluslararası Robot Olimpiyatlarında "İmkansız Görev" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Yarışmaya katılan ve belli bir deneyim seviyesinin üzerinde olan takımlar önce ikili ittifak oluşturdu. Daha sonra kendilerine verilen görevi yerine getirmek için sıfırdan 2 otonom robot tasarlayıp kodladı. İmkansız görevi en kısa zamanda, en uygun şekilde yerine getiren takımlar arasında Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dereceye girdi. Türkiye takımı, Güney Kore'nin Pusan kentinde Türk bayrağının dalgalandığı Türk şehitliğine de ziyarette bulunarak, dua etti. Öğrenciler elde ettikleri başarıyı da şehitlere ithaf etti.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı'nın elde ettiği dünya üçüncülüğü ile Türkiye'yi uluslararası robotik bilimi alanında gururlandırdığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:31
  1. Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği
  2. Dünya Robotik Yarışması
  3. Güngören Belediyesi
  4. Güney Kore'nin Changwon şehri
  5. Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  6. FIRA Uluslararası Robot Olimpiyatları
  7. İmkansız Görev
  8. İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı
  9. Türk bayrağı
  10. Türk şehitliği
  11. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir
  12. Güney Kore'nin Pusan kenti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PYD, DEAŞ'lı esirleri koz olarak kullanıyor
    1. Terör örgütü PYD, DEAŞ'lı esirleri koz..
    2. Yerli yapay zekâyla fiberde sınıf atladı
    3. Suriyeliler barış koridorunu bekliyor:..
    4. Hurda ve mozaik sanatına kadın eli..
    5. Toplum sağlığı büyükşehir korumasında
    6. Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü..
    7. Yer: Adana... "Gürültü yaptı" diye..
    8. Adana'da 'gürültü' vahşeti
    9. Kapasitesini artıracak satışlarını..
    10. Erzincan'da otomobil şarampole..
    11. ''Seri ile Galatasaray şampiyon..
    12. Mersin’de elektrik kesintisine karşı..
    13. Suriye’ye askeri konvoy
    14. Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman..
    15. CHP'li Başkan'dan AK Parti'ye çağrı:..
    16. ''Hakemler Galatasaray'ı tutmasına..
    17. Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok
    18. Hükümet teklifini sundu: 2020 için..
    19. Palandöken: "Turizm sadece deniz ve..
    20. Plan hazır! Gıda fiyatlarında kalıcı..
    21. Ütünün tabanını 3 dakikada parlatma..
    22. Balkonlarınıza hem şık hem de zarif..
    23. Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya..
    24. Peter Fonda kimdir? Peter Fonda öldü mü?
    25. Öldüğüne inanmayan anne çocuğuna kalp..
    26. İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
    27. Edin Dzeko imzayı attı
    28. Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
    29. Galatasaray'da Hasan Şaş ile Necati..
    30. Barcelona sezonun açılış maçını..
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz