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İhlas Vakfı yurt müdürleri geçen eğitim dönemini değerlendirdi

2018-2019 eğitim döneminin bitmesi ile İhlas Vakfı Yurt müdürleri geçen dönemin değerlendirmek ve gelecek dönemin planlanması için İstanbul’da vakıf merkezinde bir araya geldi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:35
İhlas Vakfı yurt müdürleri geçen eğitim dönemini değerlendirdi

2018-2019 eğitim döneminin bitmesi ile İhlas Vakfı Yurt müdürleri geçen dönemin değerlendirmek ve gelecek dönemin planlanması için İstanbul’da vakıf merkezinde bir araya geldi.


Anadolu’nun dört bir tarafından gelen yurt müdürleri 4 gün süresince yurtlarda barınan ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilere verilecek rehberlik hizmetleri başta olmak üzere birçok konuyu görüştüler.


İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yaptığı açılış konuşmasında vakfın gündemindeki hizmetlerden bahsetti. Hayırseverlerin destekleri ile Ramazan-ı Şerifte yurt içi ve yurt dışında binlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak dualarını aldıklarını ifade etti.


Akalın, inşaatı devam eden yurt inşaatlarının bir an evvel bitirilerek faaliyete geçmesi için çalıştıklarını, yurt arsası olan şehirler de de inşaatlara bir an önce başlanılması hususunda gayret ettiklerini belirterek kandil ve özel günlerde yurtların kültür hizmeti olarak gerçekleştirdiği kitap dağıtım hizmetlerinin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.


Akalın, Kurban döneminin yaklaştığını her sene olduğu gibi bu Kurbanda da yurt içi ve yurtdışında Kurban organizasyonları gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını söyledi.


Birbirinden kıymetli eğitimci ve akademisyenlerin sunum yaptığı toplantı, Türkiye Gazetesi yazarlarından M. Said Arvas’ın konuşması ile tamamlandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:35
  1. kitap
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