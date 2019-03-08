0553 313 94 23

İhlas Pazarlama Genel Müdürü: "Kurum kültürü konusunda İhlas Vakfı ile birlikte çalışacağız"

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

08 Mart 2019 Cuma 17:16
İhlas Pazarlama Genel Müdürü: "Kurum kültürü konusunda İhlas Vakfı ile birlikte çalışacağız"

İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.



İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın’ı vakfın Bahçelievler’deki merkezinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede Ahmet Tuncer Akalın ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İhlas Pazarlama’nın İhlas’ın bütün faaliyetlerinin lokomotifi olduğunu belirterek, İhlas Vakfı yurtlarında yetişen ve yetişmekte olan insan kaynağı ile her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



Akalın, İhlas Vakfının kurucusu merhum Enver Ören’in "Türkiye Gazetesi bir bayraktır" sözleri çerçevesinde vakıf çalışanları ve gönüllüleri ile birlikte bu bayrağı devamlı gönderde tutmak için azami gayret göstererek çalıştıklarını belirtti.



İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz da İhlas Vakfının faaliyetlerini ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini, İhlas Vakfı’nın Anadolu’daki yetişmiş insan gücünden, İhlas Pazarlama bayii ve bürolarının istifade etmesini arzuladıklarını söyleyerek, özellikle kurum kültürünün çalışanlara aktarılma noktasında destek beklediklerinin altını çizdi.


Görüşmenin sonunda, günün hatırası olarak İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, Orhan Korkusuz’a Silsile-i Aliyye Tablosu hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:16
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Viranşehir adliyesinde büyük panik
    1. Viranşehir adliyesinde büyük panik
    2. Şoför koltuğuna kadınların oturduğu..
    3. Başkan Alıcık, “Her şey kadının..
    4. Öğretmenler ev sahibi oluyor
    5. Seçer: "Önceliğimiz kadınlar olacak"
    6. PKK'nın yeni hamisi Belçika mahkemeleri
    7. Gürkan’dan gönül belediyeciliği..
    8. Ball Python Kayseri Hayvanat Bahçesine..
    9. Cezayir’de metro seferleri durduruldu
    10. Gözde Sağlık Grubu’ndan anlamlı..
    11. Emine Erdoğan: "Bugün dünyanın her..
    12. Kapalıçarşı'da altın
    13. Aileyi dinamitleyen 6284'e tepkiler..
    14. Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi
    15. Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar..
    16. Can: "Tek amacımız şehrimizin..
    17. AK Parti heyeti kadın ve gençlik..
    18. Toyota Meksika Rallisi'nde zirveyi..
    19. Başkan Pınar’dan ’İstihdam..
    20. 10 bin kişi Sultanahmet Meydanı’ndan..
    21. Türkiye Futbol Federasyonu, yardımcı..
    22. Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkan Vekili..
    23. Cahit Terzi: "Menemen Belediyespor..
    24. Başkan Şirin’den kadınlara 8 Mart..
    25. TFF Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat..
    26. Uluslararası Hırdavat Fuarı 14 Mart’ta..
    27. YSK önünde Mansur Yavaş protestosu
    28. Tüfenkci’den kenevir açıklaması
    29. Kadınlar Kadınlar Günü’nde fidan..
    30. Türkiye Futbol Federasyonu, hakem..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem