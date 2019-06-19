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İhlas Medya Grubuna Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

Down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:41
İhlas Medya Grubuna Altın Bosphorus Ödülleri’nde 3 ödül birden

Down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın Polis Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Doğan Can Cesur, aynı zamanda “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı. TGRT Haber Spikeri Alper Altun ise, “Yılın Erkek Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü.


Kahya Medya tarafından down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla organize edilen 2019 Altın Bosphorus Ödülleri sahiplerini buldu. Sarıyer Baltalimanı’ndaki ünlü bir restoranda düzenlenen organizasyona, ünlü sanatçılar Serdar Ortaç, Yılmaz Morgül, Ahmet Selçuk İlkan, Ferman Toprak, Betül Demir, Umut Akyürek, Serkan Kaya, Şebnem Schaefer, ünlü modacı İvana Sert ve iş dünyasının yanı sıra, sanat, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı.



İhlas Medya Grubuna 3 ödül birden


Renkli görüntülere sahne olan gecede, İhlas Medya Grubu’da 3 ödüle layık görüldü. “Yılın Polis Muhabiri” seçilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Doğan Can Cesur aynı zamanda “Yılın En İyi Haber Ajansı” seçilen İHA’nın da ödülünü birlikte aldı. TGRT Haber Spikeri Alper Altun ise, “Yılın Erkek Haber Spikeri” ödülüne layık görüldü. Ödülünü sunucu Gökay Kalaycıoğlu’nun elinden alan Cesur, “Böyle bir organizasyona gelen herkese teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Biz polis muhabirleri gerçekten sahada ve sokaklarda, sizler izleyebilesin diye tüm zorluklara ve tehlikelerin içerisine giriyoruz. Bunu bir çoğunuz görüyor ama bir çoğunuz da görmüyorsunuz. Gerçekten yaşadığımız tehlike bazen canımızı kaybetmeye ve yaralanmaya kadar gidebiliyor. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.



Yılmaz Morgül sahneye gaz maskesiyle çıktı


Gökay Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gecede ilk olarak sahneye, “Yılın Türk Sanat Müziği Erkek Sanatçısı” ödülüne layık görülen Yılmaz Morgül çıktı. Çevre vurgusu yapmak amacıyla gaz maskesiyle sahneye çıkan Morgül, “Yaşamak için Dünyayı Kurtar” pankartı açtı. Ardından şarkısını söyleyen Morgül ödülünü alması sonrasında sahneden ayrıldı. Morgül’ün ardından sahneye çıkan Serdar Ortaç, down sendromlu bireyle birlikte şarkı söyledi. Katılımcılardan beğeni ve alkış alan Ortaç, şarkısının ardından “Yılın Pop Sanatçısı” ödülünü aldı.


Programda yine “Yılın Gazetesi” ödülünü Akşam Gazetesi adına gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu alırken, 24 TV muhabiri Yavuz Oymak ise “Yılın Erkek Muhabiri” ödülünü aldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:41
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