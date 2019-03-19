İhlas Kolejinde Çanakkale Şehitleri anıldı

Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıl dönümü İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule Bizimevler kampüslerinde yapılan etkinliklerle anıldı.

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde düzenlenen etkinliklere İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genel müdür yardımcıları ile okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda ilk olarak sahneye çıkan Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu ve Ortaokulu korosu seslendirdiği şarkılarla salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu Sosyal Bilimler öğretmenlerinden Cüneyt Günay, Çanakkale zaferini ve ruhunu anlattığı konuşmasında batı dünyasının Çanakkale’ye tarihin en büyük haçlı seferlerinden birini düzenlediğini söyledi. Bu haçlı orduları karşısında Mehmetçiğin direnişine vurgu yapan Günay, “Bizim çok güçlü silahlarımız yoktu ama gönüllerde “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” ideali yatıyordu. Binlerce şehit vererek Çanakkale’yi düşmana mezar ettik. Çanakkale; kınalı kuzu hikâyelerinin, Yahya Çavuşların, Seyit Onbaşıların, Hasan Çavuşların, Anadolu’dan cephelere koşan binlerce Mehmetçiğin, cepheye mermi taşıyan analarımızın, istiklal ve istikbal mücadelesinin ifadesidir” dedi.

Ceylin Sare Güldiken ilçe birincisi oldu

Programda ayrıca Bahçelievler İlçesi genelinde düzenlenen “Çanakkale Şehitlerimizi Anıyoruz” konulu resim yarışmasında ilçe birincisi olan Ceylin Sare Güldiken’e sertifikası İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin tarafından verildi.

Programın sonunda okulun tiyatro ekibi tarafından Çanakkale Geçilmez konulu piyes sahnelendi. Çanakkale savaşı sırasında askerlerin cepheye sevkini ve cephede yaşadıklarını anlatan piyes izleyiciden büyük alkış aldı.

Yeltekin: “ Çanakkale Zaferi dosta düşmana mesajdır”

Düzenlenen etkinliği takip eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Çanakkale Zaferi’nin anlamını her geçen yıl daha iyi kavramamız gerektiğini söyledi. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yeltekin, “Tam 104 yıl önce binlerce Mehmetçik birlik ve beraberlik ruhuyla Çanakkale’de kendinden çok daha güçlü düşman ordularına geçit vermedi. Erzurum’dan, Yozgat’tan, Samsun’dan, Van’dan, Diyarbakır’dan, Tekirdağ’dan, Trabzon’dan, Konya’dan ve Türkiye’nin her bölgesinden gelerek düşmanla göğüs göğüse çarpışan ve canlarını feda ederek bugün koyun koyuna yatan şehitlerimiz Türk milletinin esir edilmeyeceğini, Türk vatanının parçalanamayacağını tüm dünyaya haykırdı. Onların elde ettikleri bu zaferle dosta düşmana verdiği mesaja sahip çıkarak günümüzde de aynı birlik ve beraberlik ruhunu göstermek zorundayız. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz ” dedi.