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İhlas Koleji TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50.

01 Mart 2019 Cuma 11:39
İhlas Koleji TÜBİTAK yarışmasında ikinci oldu

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İstanbul-Avrupa Bölge Yarışması’nda dereceye giren projeler yapılan ödül töreninde açıklandı.


Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri Müberra Kahraman ve İrem Şekerci’nin hazırlamış oldukları “Okul Yemekhanesindeki Atık Yemeklerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma” isimli proje Değerler Eğitimi kategorisinde bölge ikincisi oldu.


İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan ödül töreninde Müberra Kahraman ve İrem Şekerci ödüllerini Beyoğlu ilçesi TÜBİTAK Koordinatörü Esra Esgen’in elinden aldılar.


Ödül töreninden sonra konuşan Kahraman ve Şekerci projelerinde pişmiş yemek atıklarından sokak hayvanları için mama üretecek çözümler sunduklarını ifade ederek, bölge ikinciliğinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.


Öğrencilerini ve danışman öğretmenleri Yeşim Tora’yı tebrik eden okul müdürü Hakkı Okur da yarışmaya 12 dalda 1245 projenin katıldığını ve bunların sadece 117’sinin sergiye davet edildiğine vurgu yaptı. Öğrencilerinin çok hassas bir konuda çalışma yaptığına değinen Okur, projenin sergilendiği standın sergi boyunca en çok ziyaret edilen stantlardan biri olduğunu söyledi.



Yeltekin: “Öğrencilerimizin edindiği tecrübeler kendileri için çok değerli”


Her TÜBİTAK yarışmasında İhlas Koleji’nin yer aldığını ve önemli dereceler kazandıklarını söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Kolejini başarıyla temsil eden Müberra Kahraman ve İrem Şekerci ile danışman öğretmenleri Yeşim Tora’ya teşekkür etti.Her proje için öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir emek harcadıklarına dikkat çeken Yeltekin, “Öğrencilerimizin alınan derecelerden ziyade bu yarışmalara katılmalarını ve tecrübe edinmelerini önemsiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:39
  1. sergi

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