0553 313 94 23

İhlas Koleji Beyoğlu’nda Almancanın izlerini sürdü

Yabancı dile verdiği önem ve katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken İhlas Koleji, öğrencilerinin Almanca dilini daha yakından tanımaları için Goethe Enstitüsü’ne gezi düzenledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:43
İhlas Koleji Beyoğlu’nda Almancanın izlerini sürdü

Yabancı dile verdiği önem ve katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken İhlas Koleji, öğrencilerinin Almanca dilini daha yakından tanımaları için Goethe Enstitüsü’ne gezi düzenledi.


Enstitü tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri “İstanbul Beyoğlu’nda Alman İzleri” projesi kapsamında çeşitli aşamalardan oluşan keşif turuna çıktılar.


Çalışma gruplarına ayrılarak başlanan keşif turunun ilk durağı enstitünün kütüphanesi oldu. Daha sonra öğrenciler Beyoğlu sokaklarına çıkarak tura devam ettiler. Tur kapsamında öğrenciler İstiklal Caddesi’nde bulunan Alman Kitabevi, Alman Lisesi, Avusturya Fırını, Alman Kasabı gibi Alman kültürüne ait yerlerle ilgili soruların cevaplarını ellerindeki yönergeleri kullanarak buldular. Turun sonunda öğrencilere enstitü tarafından hediyeler verildi.


Goethe Enstitüsü’nde sona eren turun ardından konuşan okulun Almanca öğretmenlerinden Elif Zehra Güneş, yapılan gezinin öğrencilerin Almanca pratiklerini geliştirmeleri açısından oldukça olumlu geçtiğini ve tur boyunca ilginç ve keyifli deneyimler elde ettiklerini söyledi. Okullarında yabancı dil eğitiminin anaokulundan itibaren başladığına dikkat çeken İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, dil eğitiminin pratik temelli olması için bu tip organizasyonlar düzenlediklerini ifade etti. Yeltekin, yazın yaptıkları İngiltere ve Amerika yurt dışı kampları ile de yabancı dil etkinliklerini desteklediklerini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:43
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mansur Yavaş hakkında iddianame
    1. Mansur Yavaş hakkında iddianame
    2. Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den..
    3. Ülker, Halley’in karadut marmelatlı..
    4. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    5. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    6. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    7. ALES başvuruları için son tarih ne..
    8. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    9. “Kalın bağırsak kanseri en çok görülen..
    10. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    11. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    12. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    13. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    14. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    15. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    16. Gaziantep'te seyir halindeki tır alev..
    17. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    18. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    19. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    20. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    21. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    22. Van'da trafik kazası meydana geldi ölü..
    23. Kim Jong-nam davasında tahliye
    24. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin..
    25. Kayseri Aile Hekimliği Sisteminde..
    26. DGS başvuruları ne zaman yapılacak?..
    27. Prof. Dr. Özgöker, “Kıbrıs’ın AB..
    28. TSK'da bir ilk! Envartere girdi
    29. Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü