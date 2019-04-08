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Seçim 2019 Sayfası

İhlas grubundan Erzincan’ın yeni Belediye Başkanı Aksun’a ziyaret

İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama grubu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun’u ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:40
İhlas grubundan Erzincan’ın yeni Belediye Başkanı Aksun’a ziyaret

İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama grubu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden Erzincan Belediye Başkanı seçilen Bekir Aksun’u ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundular.


İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama eski Bölge Müdürü Turgut Güner, İhlas Pazarlama Ofisler Müdürü Ümit Gülaçtı, İhlas Haber Ajansı Erzincan Haber Müdürü Abdullah Aslan, İhlas Pazarlama İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Yenice, İhlas Medya Grubu Bölge Reklam Müdürü Atıf Yolcu, Türkiye Gazetesi Erzincan Abone Koordinatörü Rıdvan Şanlıoğlu ve Türkiye Gazetesi Erzincan Abone Müdürü Talip Yayla, Belediye Başkanı Bekir Aksun’u makamında ziyaret ettiler.


Yapılan görüşmede İhlas Haber Ajansı Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa, İhlas Haber Ajansının Türkiye’de görüntülü haber servisi yapan ilk özel ajans olduğuna dikkat çekerek, İHA’nın yurt içi ve yurt dışındaki 145 noktada, kadrolu ve telifli çalışan 850’yi aşkın personeli ile günde ortalama 250 görüntülü, 2 bin de yazılı ve fotoğraflı haber üretmekte olduğunu kaydederek, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’a yeni görevinde başarılar diledi.


Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş iseyayın hayatına 22 Nisan 1970 tarihinde başlayan Türkiye Gazetesi’nin kuruluşundan bu güne sahibi ve yayın politikası değişmemiş tek ulusal gazete olarak faaliyetlerine devam etmekte olduğunu belirterek, tecrübeli yönetim anlayışı, istikrarlı yayın çizgisi, marka bilinirliği ve kuvvetli okuyucu tabanı ile rekabet gücü yüksek bir yayın organı olarak medya sektöründe yer almakta olduğunu aktardı.


Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama heyetine teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:40
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