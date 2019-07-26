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Ihlara Vadisinde aşılama çalışması yapıldı

Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ihlara Vadisi içerisinde doğal ortamda yetişen menengiç ağaçları üzerine Antep fıstığı aşılaması yapıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:27
Ihlara Vadisinde aşılama çalışması yapıldı

Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ihlara Vadisi içerisinde doğal ortamda yetişen menengiç ağaçları üzerine Antep fıstığı aşılaması yapıldı.


Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri Ihlara Vadisi içerisinde bulunan menengiç ağaçları üzerine Antep fıstığı aşılaması yaptı. İl Müdürü Bülent Salkav, “Ihlara kasabasında bulunan ve dünyanın sayılı vadileri arasında gösterilen Ihlara Vadisi içerisinde doğal ortamda yetişen menengiç ağaçları üzerine aşılama ekibimiz ile birlikte Antep Fıstığı aşılama çalışmasını yaptık. Teknik ekip tarafından önceki yıllarda yapılmış aşılama çalışmalarının netice verdiği de gözlemledik. Bu yıl aşılama mevsimi içerisinde yaklaşık 500 adet T göz aşısı yapıldı. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:27
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