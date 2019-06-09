Ihlamur toplarken canından oluyordu Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ağaçtan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ağaçtan düşen bir kişi ağır yaralandı.

Olay, İnegöl’e bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç. (68) bahçesindeki ıhlamur ağacına çıkarak ıhlamur toplamaya başladığı sırada bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Durumu gören ailesi yardımına koştu. Haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılan Hüseyin Ç. (68), tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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