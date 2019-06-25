Ihlamur toplarken ağaçtan düştü Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ıhlamur toplamaya çıktığı ağaçta 3 metreden yere çakıldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, ıhlamur toplamaya çıktığı ağaçta 3 metreden yere çakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Mahallesi kırsalında Gökhan K., ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Ayağının kayması sonucu ağaçtan düşen Gökhan K., yaklaşık 3 metreden zemine düştü. Hafif yaralanan vatandaş, Malkara Devlet Hastanesinde tedavi edildi.

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