Ihlamur toplarken ağaçtan düşen genci itfaiye kurtardı Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde ıhlamur toplarken dalın kırılmasıyla düşerek ayağını kıran genci itfaiye ekipleri bularak kurtardı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde ıhlamur toplarken dalın kırılmasıyla düşerek ayağını kıran genci itfaiye ekipleri bularak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Gacıkköyü’ndeki dağlık alana giden Yasin K. (19), burada ıhlamur toplamaya başladı. Çıktığı bir ağaçta ıhlamurları topladığı anda ağacın dalı kırılınca genç aşağı düştü. Yere düştüğünde bayılan genç kendine geldiğinde ayağının kırıldığını fark etti. Şans eseri telefonu yanında olan genç durumunu jandarmaya bildirdi. Telefon sinyalinden şahsın yeri belirlendi. Ardından ekipler belirtilen noktaya ulaştı. Yasin K. adlı genç Çiftlikköy itfaiye ekiplerince düştüğü alandan güçlükle çıkartıldı. Sedye ile yaklaşık 1.5 kilometre aşağıda bulunan yola kadar taşınan genç burada ambulansa alınarak Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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