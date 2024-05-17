Ihlamur, kimse onu geçecek güçte değil! Yüzde genç bir görünüm sağlıyor, şifa olacak! Sadece 15 gün yeter

Limon (Citrus × limon), yıl boyunca büyümeyi sürdüren, küçük bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesidir. Halk dilinde suluzırtlak, cıcık ve zıvrak da denilmektedir.

Ihlamurun Faydaları Nelerdir?

A, C, P, B6 vitaminlerini içerir.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kuvvetlendiriyor.

Vücuttaki oluşan özellikle toksinlerin atılmasına da yardımcı olmaktadır.

Özellikle kısa sürede öksürük kesici özelliği de bulunmaktadır.

Ayrıca sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır.

Kan basıncını düşürerek kalp hastalığına karşı da korur.

Saçları güçlendirdiği için saç dökülmesini de durdurur.

Damarların tıkanmasını ve sertleşmesini önler.

Bal ile tüketildiği zaman mide ülserinin etkilerini azaltır.

Göz yorgunluğuna ve şişkinliğine karşı da faydalıdır.

Ayrıca kas ve eklem ağrılarını azaltır.

Kuru ve tahriş olmuş kızarıkları geçirir.

İdrar söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

Kabızlığa karşı da faydalıdır.

Hafif ağrıları da azaltıyor.

Uykusuzluk problemi olan kişiler kullandığı zaman uykusuzluk ortadan kalkar. Rahat bir uyku uyumasını sağlar.

İnsan vücudun da oluşan bütün enfeksiyon hastalıklarına iyi gelir.

Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar ve bağırsak hareketlerinin düzenlemesini de sağlar.

Göz altı morluklarını giderici özelliği de bulunmaktadır.

Şişkinliğe ve hazımsızlığa karşı da faydalıdır.

Cilt problemleri karşı da etkilidir.

Saç sorunlarına iyi gelir. Ayrıca saçların parlamasını da sağlar.

Özellikle soğuk algınlığına, nezle, gribe ve boğaz enfeksiyonlarına da iyi gelir.

Vücudun ve zihnin rahatlamasını sağlar.

Yüksek tansiyonu düzenliyor.

Aşırı terleme konusunda en iyisi ıhlamurdur.

Ayrıca kaygı bozukluğuna da iyi gelir.

Mide sorunlarına ve mide bulantısına da iyi gelir.

Özellikle kas kasılmasını durumunda da kullanılır.

Ihlamur Nasıl Demlenir? Yüzde genç bir görünüm sağlıyor

Kaynamış olan 1 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ıhlamur ilave edin ve 7-8 dakika kadar kaynatın. Daha fazla kaynatılması bazı vitaminlerin ölmesini sağlar. Günde 2-3 bardak tüketilmesi uygundur. Her gün tazesi yapılıp tüketilmelidir.

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Cildi Güzel ve Sağlıklı Tutabilir: Ihlamur, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde cildi rahatlatır ve cilt rahatsızlıklarını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, antioksidan içeriği cildi serbest radikallerden korur ve cildin genç kalmasına yardımcı olabilir.