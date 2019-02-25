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İHH'nın Yemen yardımları sürüyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin devam ettiği Yemen’in farklı bölgelerinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bölgede son olarak İHH, başkent Sana’da 5 bin kişiye ekmek dağıtırken 400 kanser ve diyaliz hastasının da 3 aylık gıda ve ilaç ihtiyacını karşıladı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:57
İHH'nın Yemen yardımları sürüyor

İnsani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Yemen’deki faaliyetlerine 2 yeni projeyi daha ekledi.

Projelerin ilki vesilesiyle Sana’da savaştan etkilenen halk için 45 gün boyunca 5 bin kişiye ekmek dağıtıldı. İkinci proje çerçevesinde ise yine Sana’da Yemenli Daruşşakafa Yardım Kurumu’nun işlettiği ve İHH’nın destek verdiği Yemen Hasta Bakım Merkezi’nde toplam 400 kanser ve diyaliz hastasına 3 aylık gıda ve ilaç yardımı yapıldı.

İHH’nın Yemen’deki faaliyetlerini sürdürebilmesi için hayırseverlerin destekleri gerekiyor.

Yardım ulaştırmak için

Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da İHH’nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:57
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı

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