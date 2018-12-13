İHH'nın gıda yardımları Yemen'de dağıtılıyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Yemen’in Marib vilayetinde iç savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere gıda yardımında bulundu.

İHH, iç savaşın devam ettiği Yemen'de yaşanan kriz sebebiyle yurtlarından ayrılarak ülkenin orta kesimindeki Marib vilayetine göç etmek zorunda kalan 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH İller Kaynak Geliştirme Koordinatörü Mesut Şen AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede her aileye 50 kilo un, 10 kilo pirinç, bebek maması, 10 kilo şeker, 24 paket konserve ve yağdan oluşan gıda paketi yardımında bulunduklarını söyledi.

Sunulan gıda paketlerinden yaklaşık 700 kişinin istifade etmesini beklediklerini dile getiren Şen, yardım paketlerinin her ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlendiğini ifade etti.

Yemen’de 5 bin yetimin bakımını üstlendiklerini belirten Şen, iç savaştan mağdur olan ailelere yardımı öncelediklerini aktardı.

İHH olarak bölgede uzun süredir halkın ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını dile getiren Şen, acil yardım, sağlık, eğitim ile birlikte barınmaya yönelik projeler yürüttüklerini ve Türk halkının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.