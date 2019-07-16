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İHH'den Suriye'de yetim ailelerine destek

İHH, Suriye'de ihtiyaç sahibi 92 aileye sağmal inek ve koyun yardımında bulundu

16 Temmuz 2019 Salı 13:50
İHH'den Suriye'de yetim ailelerine destek

İDLİB (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine katkıda bulunmak amacıyla 92 aileye sağmal inek ve koyun yardımı yaptı.

İHH, Suriye'nin kuzeyindeki Azez, Aktarin ve Mare bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere 276 koyun ve 11 sağmal inek yardımında bulundu.

İHH Kilis basın biriminden Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye içerisinde geçim sıkıntısı yaşayan savaş mağduru ve yetim ailelerini desteklemek amacıyla bu projemizi hayata geçirdik. Ayrıca bu yetim ailelerimize bir aylık yemlerini verdik. Yetim ailelerimiz bu hayvanların sütlerini satarak bir nebze olsa da kendi geçimlerini idame edebilecekler." diye konuştu.

Suriye’de savaşın 9. yılına girmesiyle iş imkanı bulunmadığına dikkati çeken Alaca, "Özellikle insani yardım çalışmaları bu kapsamda büyük önem taşıyor. Bu gibi projelerle savaş mağduru ailelere yardım etmenin yanı sıra bir geçim kaynağı elde etmelerine de vesile oluyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İHH, iç savaşın başından bu yana Suriye'de yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:50
  1. İHH

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