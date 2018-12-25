İHH'den Han Şeyhun'a insani yardım

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Han Şeyhun'daki 276 aileye gıda yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Han Şeyhun'da yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Han Şeyhun’da yaşayan sivillerin Türkiye’nin destekleriyle yaralarının sarıldığını belirten Tahiroğlu, düzenli olarak aynı bölgeye gıda yardımları ulaştırdıklarını ifade etti.

Tahiroğlu, gıda kolilerinin içerisinde un, kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça ve konserve çeşitleri bulunduğunu aktararak ''Geçtiğimiz yıl yapılan kimyasal silah saldırısında birçok insan hayatını kaybetti. İHH olarak özellikle saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde gidermeye çalışıyoruz.'' ifadesini kullandı.