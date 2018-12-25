0553 313 94 23

İHH'den Han Şeyhun'a insani yardım

25 Aralık 2018 Salı 14:24
İHH'den Han Şeyhun'a insani yardım

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Han Şeyhun'daki 276 aileye gıda yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Han Şeyhun'da yardım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Han Şeyhun’da yaşayan sivillerin Türkiye’nin destekleriyle yaralarının sarıldığını belirten Tahiroğlu, düzenli olarak aynı bölgeye gıda yardımları ulaştırdıklarını ifade etti.

Tahiroğlu, gıda kolilerinin içerisinde un, kuru bakliyat, kahvaltılık besinler, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça ve konserve çeşitleri bulunduğunu aktararak ''Geçtiğimiz yıl yapılan kimyasal silah saldırısında birçok insan hayatını kaybetti. İHH olarak özellikle saldırıda yakınlarını kaybeden ailelerin ihtiyaçlarını ivedi bir şekilde gidermeye çalışıyoruz.'' ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:24
  1. İHH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdi İbrahim'e iki ayrı organizasyondan ödül
    1. Abdi İbrahim'e iki ayrı..
    2. Sudan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı..
    3. ÖSO Münbiç’i sarıyor! YPG’li..
    4. İstanbul'da şok görüntü! Aracın önünü..
    5. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bir..
    6. ABD medyası, Trump'ın Suriye kararını..
    7. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    8. İlk 6 ayda sadece anne sütü verin
    9. CHP, Ekrem İmamoğlu için tarih verdi
    10. Kış ortasında yüzme yarışına 150 başvuru
    11. Forbes'un "Türkiye'nin Yaşayan En..
    12. Rusya'dan ABD açıklaması: Şüphelerimiz..
    13. Netanyahu’nun katliam serüveni!
    14. İş dünyasından asgari ücret..
    15. Fenerbahçe eski günleri mumla arıyor
    16. İranlı din adamına uzun süre sonra..
    17. İran Meclisi'nde bütçe gerilimi
    18. 'Ramiz dayı'ya hapis cezası verildi
    19. HDP'den en az 60 bin oy almamız lazım
    20. İzmit Körfezi'ne gemiden palm yağı..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?