İHH'dan yetim çocuklara kışlık giysi yardımı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından 400'ü yetim olmak üzere 500 çocuğa kışlık giysi ve para yardımı yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen yardım programında konuşan İHH İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, dernek olarak 400'ü yetim olmak üzere 500 çocuğa kışlık mont ve gömlek yardımı yaptıklarını söyledi.

Yardımlarda emeği geçen Adıyaman halkına teşekkür eden İzci, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik tarafından bizlere 600 gömlek ulaştırıldı. Bugün bu çocuklarımıza bu mont ve gömlekleri vereceğiz. Adıyaman İHH olarak yetim çocuklara dönemsel yardımlarımız da devam ediyor. 3 Ocak 2019'da yaklaşık 250 yetim ailenin hesabına toplam 100 bin lira yatırdık. Yine bu ailelere dönemsel olarak gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çelik ise Vali Yardımcısı Bedir Deveci'nin katılımıyla İHH ile ortaklaşa program düzenlediklerini belirtti.

Sosyal devlet anlayışını Türkiye'de sadece resmi bir anlayışa sığdırmadıklarını ifade eden Fehmi Çelik, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahiplerine yardımlarını esirgemeyen iş adamlarına teşekkür ederim. Bu organizasyonda İstanbul'daki bir hayırseverin de katkısı oldu. Nerede bir ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı biri varsa, bu vatandaşlarımızı avantajlı duruma çevirmek için devletin imkanlarını seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

10 yaşındaki Murat Polat da mont ve gömlek yardımlarını yapan İHH ekibine teşekkür etti.

Rukiye Öztürk de havanın soğuk olduğunu ve giyecek montunun olmadığını belirterek, "İHH yetkililerine teşekkür ederim. Artık montum oldu. Çok mutlu oldum." diye konuştu.