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İHH'dan Suriyeli ailelere 3 ton et yardımı

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
İHH'dan Suriyeli ailelere 3 ton et yardımı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kırsalındaki kamplarda kalan ailelere 3 ton et yardımı yapıldığı bildirildi.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki kamplarda yaşayan ailelere gıda desteğine devam ettiklerini belirtti.

Savaş mağduru ailelere yönelik yardım çalışmalarını kış mevsiminde havaların soğumasıyla daha da artırdıklarını vurgulayan Tosun, Türkiye sınırına yakın kamplarda barınan ailelere 3 ton et ulaştırıldığını kaydetti.

Tosun, kamplarda ve çadır kentlerde yaşayan ailelere gıda, barınma, eğitim ve sağlık alanlarında destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
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