0553 313 94 23

İHH'dan, Suriye'de sel mağduru ailelere yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, geçen hafta şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilenen bin 200 aileye yardım ulaştırdı- İHH Suriye Çalışmalar Koordinatörü Zeki Tahiroğlu: - "İdlib'de Atme ve diğer bölgelerde selden zarar görenlere 15 yardım tırı gönderdik"

01 Ocak 2019 Salı 13:56
İHH'dan, Suriye'de sel mağduru ailelere yardım

İDLİB (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki hattında geçen hafta meydana gelen selde mağdur olan ailelere çadır, sünger, battaniye ve kış malzemesi yardımı yaptı.

Suriye'de zorla yerlerinden edildikten sonra Türkiye sınırındaki kamplara sığınan onbinlerce aile, geçen hafta şiddetli yağışların neden olduğu selden dolayı barınaksız kalmasının ardından İHH, İdlib ilinin kuzeyindeki sınır hattında yaşayan halka, çadır ve kışlık elbise yardımı yaptı.

İHH Suriye Çalışmalar Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib’de Atme ve diğer bölgelerdeki kamplarda yaşayan ve selden zarar görenlere 15 yardım tırı gönderiyoruz. Bu tırlar, bin 200 ailenin acil ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlıyor. dedi.

İdlib'e bağlı Atme, Kerame ve Sermade bölgelerinde selden zarar görenlere yardım ulaştırmayı amaçladıklarını ifade eden Tahiroğlu, yardım olarak sünger, battaniye, kışlık elbise, mont, ayakkabı ve çadır gibi malzemelerin dağıtıldığını söyledi.

Atme kamplar bölgesinde 26 Aralık'ta başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 11 çadır kampını sular altında kalmış, 67 kamp selden olumsuz etkilenmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:56
  1. 1200 aile
  2. 15 tır
  3. İdlib
  4. İHH
  5. sel mağduru
  6. yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "ÖTV indiriminin sürmesi olumlu havayı devam ettirecek"
    1. "ÖTV indiriminin sürmesi olumlu havayı..
    2. AK Parti Ankara Aday Tanıtım..
    3. Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı
    4. Sumak dergisi 'Kılıçdaroğlu'nu fena..
    5. HDP ilçe belediye başkan adayları 2019..
    6. Büfesinin önünde bulduğu kızıl şahini..
    7. "ÖTV ve KDV düzenlemesi sektöre..
    8. 5 yıldır kayıp olan kedi sahibine geri..
    9. BBP Genel Başkanı Destici'den seçim..
    10. “Mekke’in fethi, yılbaşına alternatif..
    11. Denizli'de pompalı tüfekle sırtından..
    12. İHH'dan, Suriye'de sel mağduru..
    13. Yeni yıla iki defa girdiler! THY'nin 5..
    14. İsrail zulmü: Önce ateş açtı, sonra..
    15. Ankara'da soba külü yangına neden oldu
    16. Şereflikoçhisar AK Parti belediye..
    17. İsrail 2 Filistinli balıkçıyı..
    18. TFF'den amatör maç kararı
    19. Çin’de üç cami "yasa dışı eğitim"..
    20. Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz