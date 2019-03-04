0553 313 94 23

İHH'dan Suriye halkına gıda desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Azez’deki çadır kentlerde 21 bin sivilin gıda ihtiyacını karşıladı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:49
İHH'dan Suriye halkına gıda desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Azez’deki çadır kentlerde 21 bin sivilin gıda ihtiyacını karşıladı.

İHH, kış aylarında yaşam mücadelesini sığındıkları kamplarda sürdüren Suriyeli ailelere yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 2019 yılının ilk 2 ayında yaklaşık 21 bin kişi İHH'nin dağıttığı yardım kolilerinden faydalandı.

AA muhabirine konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlu Yardımcısı Yakup Alaca, “Suriye’de savaş başladığı ilk günden bu yana halkın yanında olmaya devam ediyoruz." dedi.

Bu yılın ilk 2 ayında düzenli gıda yardımları yaptıklarını belirten Alaca, "Ancak gıda paketlerimiz 5 kişilik bir ailenin sadece 1 aylık ihtiyacını karşılayabilmektedir.” ifadesini kullandı.

Çalışmaların Türkiye’deki hayırseverlerden gelecek yardımlarla devam edeceğini vurgulayan Alaca, yardım kolilerinde şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaçların bulunduğunu kaydetti.

Kamplarda 8 yıldır süren iç savaşın yerlerinden ettiği yaklaşık 200 bin sivil barınıyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:49
  1. gıda
  2. İHH
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı adamın parası yola saçıldı, insanlar parayı korudu
    1. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    2. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    3. Kesin aday listesi - AMASYA
    4. Van’da yarın okullar tatil mi?
    5. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    6. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    7. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    8. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    9. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    10. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    11. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    12. ATO Başkanı Baran:Türkiye dünyanın..
    13. Osmaneli’nde SKM açılışı
    14. Sarıgöl’de işaret dili öğrenen sağlık..
    15. Gugulumdakiler sahneye sığmıyor
    16. 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamları..
    17. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    18. Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı
    19. Tanzim satış noktalarında pirinç..
    20. Ticaret Borsası’ndan SGK teşvikleri..
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor