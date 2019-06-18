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İHH’dan Mursi açıklaması

Mısır’da yargılandığı dava esnasında mahkeme salonunda vefat eden Mısır’ın seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından basın açıklaması yapıldı.

18 Haziran 2019 Salı 15:12
İHH’dan Mursi açıklaması

Mısır’da yargılandığı dava esnasında mahkeme salonunda vefat eden Mısır’ın seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı Mursi için Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından basın açıklaması yapıldı.


Bandırma’da İHH İnsani Yardım Vakfı Bandırma Temsilciliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı Bandırma Temsilcisi Ahmet Varol ve Önder Turan tarafından yapılan açıklamada Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller arasında şehit olduğu ifade edildi. Varol, "6 yıldır hapiste bulunan Şehit Mursi bu süre zarfında sadece 3 defa ailesi ile görüşebilmişti. Avukatları ile görüşmesi de çok sıkı ve keyfi şartlara bağlanmıştı. Bu görüşmelerin hepsinde özgürlüğü kameralar önünde ve kişi mahremiyetine saygısız bir biçimde kısıtlanmıştı. Cunta yönetimi olayın ilk anlarından itibaren Mursi’nin naaşını gizli bir yerde tutup, üzerinde kendilerine karşı suç delili olabilecek fiziki delilleri yok etmiştir. Mısır’daki siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalıdır. Sisi cuntasının uluslararası mahkemelerde yargılanması için çalışma başlatılmalıdır. Mursi’nin şehadeti uluslararası bir heyet tarafından incelenmeli ve tüm sorumlular yargı önüne çıkarılmalıdır. Bir Cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu en azından ölümü ardından adaleti sağlamaya çalışmalı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:12
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