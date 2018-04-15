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İHH'dan Moro'ya Abdülhamit Han İlkokulu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Moro’da 100 öğrencinin istifade edeceği Abdülhamid Han İlkokulu’nun temellerini attı.

15 Nisan 2018 Pazar 14:13
İHH'dan Moro'ya Abdülhamit Han İlkokulu

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir tarafında yapılan insani yardım çalışmalarının dışında imza atılan kalıcı eserlerle umut olunmaya devam ediliyor.     

Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor. Bunlardan birisi de Filipinler’in Moro adasında Müslüman halkın eğitim ihtiyacını gidermek için Ümraniye İHH tarafından temelleri atılan Abdülhamid Han İlkokulu oldu.     

Beş sınıfıyla 100 öğrenciye hizmet verecek olan okul, Maguindanao şehrinin Guindulungan bölgesinde inşa edilecek. Yaklaşık 210 metrekareden oluşan okul tamamlandığında İslami eğitimlerin yanında fenni ilimler de verilecek. Okulda Arapça ve İngilizce eğitimi de olacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 14:13
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
  2. Filipinler/Moro
  3. 2. Abdülhamit

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