İHH'dan Latin Amerika ülkelerinde iftar

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, bazı Latin Amerika ülkelerinde yaklaşık 5 bin kişiye iftar verdi, binden fazla kumanya dağıttı. Dünyanın farklı bölgelerinde Ramazan programları düzenleyen İHH, Latin Amerika'da da Brezilya, Bolivya, Ekvador, Haiti, Kolombiya, Peru ve Venezuela'da yardım faaliyetlerinde bulundu, iftar verdi. İHH Avrupa Amerika Masasından Mehmet Çelik, Brezilya'da yaklaşık bin 200, Peru'da 1000, Kolombiya'da yaklaşık 400, Bolivya, Ekvador, Haiti ve Venezuela'da her biri 600 kişilik iftarlar verdiklerini bildirdi.

Bu ülkelerde bin 200'ü aşkın kumanya dağıtımı da yaptıklarını belirten Çelik, Peru'da Müslüman çocuklara okul öncesi eğitim verilen bir merkeze de kırtasiye malzemesi sağladıklarını dile getirdi. Çelik, Latin Amerika'da her yıl ramazan çalışması yaptıklarına dikkati çekerek, bu ülkelerin sayısının giderek arttığına vurgu yaptı. İHH'nın Latin Amerika'daki insani ve İslami faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Çelik, ayrıca Kurban Bayramı'nda da çalışma yapacaklarını kaydetti.