İHH'dan Kastamonu'da 60 aileye soba yardımı

Dünyanın dört bir yanında yoksulluk, savaş ve doğal afetler sebebiyle milyonlarca insan kış aylarını zorlu şartlar altında geçiriyor. Soğuğun yanı sıra çocuk ve yetişkinler hastalıklar ile mücadele etmeye çalışıyor. Kış en çok küçücük bedenleri ile yaşama tutunmaya çalışan çocukları zorluyor. Onların kışlık eksiklerini tamamlamaya gayret gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı da mağdurların her kış ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu İHH, kendi ilinde yaşayan 60 muhtaç aileye soba kurdu. Ailelere ayrıca kömür ve odun takviyesi yapılıyor.

Yurtiçi yardımlar sürüyor

Yurt içindeki İnsani Yardım Dernekleri aracılığıyla İHH, Kış Çalışmaları kapsamında bulundukları illerde mağdur ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını tespit etmeye devam ediyor. Ardından İHH, hayırseverlerin destekleriyle muhtaç ailelere; soba, yakacak, bot, mont, atkı, bere, eldiven ve battaniye gibi çeşitli yardımlarda bulunuyor.

Yardım için

İHH aracılığıyla yurt içinde ve dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara Kış Çalışmaları kapsamında destek olmak isteyen bağışçılar, KIŞ yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine KIŞ koduyla bu yardımlara destek olabiliyor.