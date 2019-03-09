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İHH’dan İdlib’e Hayır Mağazası

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib kent merkezinde savaş mağduru sivillere yönelik ücretsiz olarak kıyafet desteği verilmesi amacıyla bir hayır mağazası daha hizmete açıldı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:00
İHH’dan İdlib’e Hayır Mağazası

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin İdlib kent merkezinde savaş mağduru sivillere yönelik ücretsiz olarak kıyafet desteği verilmesi amacıyla bir hayır mağazası daha hizmete açıldı.


Suriye’nin İdlib kent merkezinde yaşayan savaş mağduru sivillere yönelik ücretsiz olarak kıyafet desteği verilmesi amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından bir hayır mağazası daha hizmete açıldı.


İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde hayır mağazaları açmaya devam ettiklerini söyledi.


Tahiroğlu, savaş mağduru sivillerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yeni bir hayır mağazasını daha hizmete açtıklarını belirterek, "İdlib kent merkezinde hizmete açtığımız mağazamızdan her hafta yaklaşık 500 kişi faydalanacak. Mağazaya gelenler kendilerine ayrılan kota miktarına göre diledikleri üründen seçip, beğenip, alabilecekler. Bu mağazamız ile birlikte Suriye genelinde 30’uncu hayır mağazamızı hizmete açmış olduk." dedi.


Hayır mağazasının bölgedeki ihtiyaç sahipleri tarafından sevinçle karşılandığını anlatan Zeki Tahiroğlu, şöyle devam etti:


"Yardım ulaştırırken insanların rencide olmamasına ve gerçek anlamda ihtiyaçlarının giderilmesine dikkat ediyoruz. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerinin giyecekleri ürünleri kendilerinin seçebilecekleri bir sistem oluşturduk. Bu nedenle hayır mağazamız bölge insanı tarafından sevinçle karşılanıyor. Ek olarak mağazamızda ailelerin ücretsiz olarak temin ettiği ürünler yine İdlib’in çeşitli bölgelerinde kurduğumuz meslek edindirme ve tekstil atölyelerindeki Suriyeli yetim anneleri tarafından üretiliyor." diye konuştu.


İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin çeşitli bölgelerinde gıda, barınma, sağlık ve eğitim alanında insani yardım çalışmaları yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:00
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