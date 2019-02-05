0553 313 94 23

İHH'dan Gazze'ye gıda yardımı

Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere 670 gıda kolisi ulaştırıldı

05 Şubat 2019 Salı 14:00
İHH'dan Gazze'ye gıda yardımı

GAZZE (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de ihtiyaç sahibi ailelere 670 gıda kolisi dağıttı.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın Gazze'de ihtiyaç sahibi aileler ve yetimlere 670 gıda kolisi dağıttığını belirtti.

Dağıtılan yardımların maliyetinin 24 bin avro olduğunu ifade eden Şurefa, İHH'nın İsrail ablukası atında zor şartlar altında yaşayan Gazze'deki Filistin halkına yardım etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'yi 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Uluslararası tepkilere rağmen yıllardır aralıksız süren abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde halkın neredeyse yarısı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:00
  1. Filistin
  2. Gazze
  3. İHH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    1. Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin..
    2. Macron’a sert uyarı
    3. İran'dan ABD'ye "DEAŞ'ı Afganistan'a..
    4. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    5. İHH'dan Gazze'ye gıda yardımı
    6. Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi..
    7. Liseli Helin'i öldüren caninin cezası..
    8. Hamas ile İslami Cihad'dan ortak..
    9. Almanya'da bileşik PMI, ocakta 52,1..
    10. İranlı bakan: Nasıl yaptım açıklayamam
    11. Sel felaketinde kaybolanların cesedine..
    12. UNICERA Fuarı kapılarını açtı
    13. Eşi gözaltına alınınca yolun ortasında..
    14. Helâl olsun Çorumluya
    15. İlber Ortaylı'ya bir tepki daha!..
    16. AB'de perakende satışlar düştü
    17. Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı
    18. Burdur Bucak’da zehirlenme son dakika..
    19. Diyanet İşleri Başkanlığımıza..
    20. O ilçede neler oluyor! 1271 kişi..
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Terör uzmanı Abdullah Ağar paylaştı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019